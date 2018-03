Nuova Camera si insedia, primi voti banco prove nuove intese

Roma, 22 mar. - Appuntamento domani alle 11 nell'aula di Montecitorio per la prima seduta della diciottesima legislatura. All'ordine del giorno i primi adempimenti a cominciare dalla costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza e della Giunta delle elezioni provvisoria fino alla proclamazione dei deputati subentranti.

Poi la partita per l'elezione del Presidente della Camera che avrà luogo per scrutinio segreto e dove si vedranno quali accordi sono riusciti a trovare (e a portare a termine) le forze politiche. In base a quanto disposto dal Regolamento, la seduta sarà presieduta dall'onorevole Roberto Giachetti nella sua qualità di vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della legislatura precedente.

L'elezione del presidente della Camera avviene, secondo il regolamento di Montecitorio, a scrutinio segreto: per arrivare sullo scranno più alto serve, per il primo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'aula. Nel secondo e nel terzo scrutinio per l'elezione serve, invece, la maggioranza dei due terzi dei votanti. Dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.