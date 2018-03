Trump pronto ad annunciare dazi da 50 miliardi contro la Cina

New York, 22 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare dalla Casa Bianca nuovi dazi per 50 miliardi di dollari su un centinaia di prodotti cinesi. La lista dei prodotti coinvolti sarà pubblicata entro i prossimi 15 giorni. Ci saranno anche 30 giorni di tempo per i commenti pubblici. I nuovi dazi erano stati preannunciati. Lo scrivono i media americani citando indiscrezioni della Casa Bianca. Si tratta del secondo attacco diretto alla Cina da parte di Trump, dopo la decisione di imporre dazi su alluminio, acciaio, pannelli solari e lavatrici, di cui la Cina è il principale produttore mondiale.