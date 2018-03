Beirut, 22 mar. - Dei raid aerei, con tutta probabilità condotti da forze russe, hanno ucciso almeno 22 civili in un mercato nella provincia Idleb, nel nord-ovest della Siria, una zona di confine con la Turchia in gran parte controllata da forze jihadiste. I raid hanno colpito l'area di Harem, roccaforte di Hayat Tahrir al Sham, l'ex ala siriana di Al Qaida, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani. (fonte afp)