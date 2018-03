Roma, 22 mar. - "Per rispetto ci sediamo al tavolo, se richiesti, con tutti. E' chiaro che le nostre idee verranno portate al tavolo. Non faccio nomi, ma che una Camera vada al centrodestra mi sembra ovvio" e "la lega non chiede niente". Lo spiega il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, conversando con i giornalisti alla Camera.