Ucraina, carcere per deputata Savchenko, accusata di... -3

Kiev, 22 mar. - Il Procuratore ha presentato ai deputati un filmato di una trentina di minuti in cui una donna somigliante a Savchenko discuteva i dettagli del suo piano con due ufficiali ucraini, che secondo l'accusa apparterrebbero alle milizie separatiste filorusse; la deputata, presente in aula, non ha fornito alcuna spiegazione.

Savchenko appartiene al partito politico dell'ex premier Yulia Timoshenko ed ha assunto alcune posizioni controverse, dando ad esempio la colpa al governo di Kiev per il conflitto con i ribelli separatisti filorussi.