Ucraina, carcere per deputata Savchenko, accusata di... -2

Kiev, 22 mar. - "L'inchiesta ha scoperto le prove irrefutabili che Nadia Savchenko, deputata ucraina, ha pianificato personalmente e dato istruzioni per organizzare un attentato terroristico in questo emiciclo" aveva dichiarato il Procuratore generale, Yuri Lutsenko, intervenuto in aula per chiedere la revoca dell'immunità parlamentare.

Il piano prevedeva di "distruggere con delle granate" il palco riservato al governo e di "far crollare la cupola dell'emiciclo a colpi di mortaio" ha precisato Lutsenko, aggiungendo che la stessa Savchenko si sarebbe incaricata di "finire i sopravvissuti a colpi di mitragliatrice".

(Segue)