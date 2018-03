Pirelli: investimenti per 250 milioni euro in America ... -3

Roma, 22 mar. - L'attuale fabbrica di Feira de Santana, nello stato di Bahia, è l'insediamento produttivo più recente tra quelli posseduti dalla Pirelli in tutta l'America Latina. Costruita nel 1976 e ampliata nel 2003, "la fabbrica ha sempre usato i macchinari più moderni e i processi più avanzati e negli ultimi anni, in particolare nel corso del 2017, ha visto la sua trasformazione nel primo polo tecnologico 4.0 di Pirelli in America Latina con nuovi processi digitalizzati e l'uso di tecnologie avanzate". Allo stesso modo, "anche le altre fabbriche dell'area, sono progressivamente interessate dal processo di digitalizzazione e modernizzazione degli impianti, in linea con la strategia del gruppo".

"Pirelli inaugura una nuova fase in America Latina - ha sottolineato il senior vice-president di Pirelli Latam, Paul Hembery - con l'introduzione di nuove tecnologie, processi e macchinari avanzati che permetteranno di rispondere alla crescente domanda di prodotti a elevato contenuto tecnologico già in corso nel mercato, in particolare da parte delle case auto con una presenza locale".

"Grazie alla trasformazione digitale degli stabilimenti - ha aggiunto Hembery - e alla focalizzazione sull'alto di gamma, Pirelli potrà rafforzare ulteriormente la propria leadership nel mercato Latam e in Brasile, dove da anni siamo insigniti del premio Top of mind quale marchio più riconosciuto in tutti i settori".