Usa, si dimette il capo del team legale di Trump sul Russiagate

New York, 22 mar. - John Dowd, l'avvocato personale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è dimesso da capo del team legale che segue le indagini del procuratore speciale, Robert Mueller, sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016 e sulle possibili collusioni tra Mosca e lo staff dell'attuale capo di Stato. Lo riporta il New York Times, citando due fonti a conoscenza dei fatti.

Dowd, che ha assunto l'incarico nella scorsa estate, avrebbe più volte pensato di dimettersi, visto che Trump continua a ignorare i suoi consigli; i due sono in contrasto anche sull'ipotesi che il presidente parli con l'ufficio di Mueller: Trump ha più volte detto pubblicamente di poterlo fare senza problemi, mentre Dowd crede che sia una cattiva idea. La decisione, inoltre, è stata presa in un periodo in cui Trump ha cominciato ad attaccare direttamente in pubblico proprio Mueller.