Facebook, Boldrini: scandalo Cambridge Analytica non mi sorprende

Roma, 22 mar. - "La vicenda Cambridge Analytica di Facebook non mi sorprende: già tre anni fa, insieme a Stefano Rodotà, ci eravamo occupati del tema tutela e riservatezza dei dati personali nella Commissione Internet che ho istituito a Montecitorio. Precisamente, si trattava dell`articolo 5 della Carta dei diritti e dei doveri in Internet". Così Laura Boldrini, presidente uscente della Camera e deputata LeU, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo lei ci può esser qualche partito in Italia che ha usufruito di cose simili? "Ho letto, su alcuni giornali, che sembra ci siano stati alcuni contatti, nel 2012, con Cambridge Analytica rispetto ad un partito che in Italia si sarebbe trovato in un momento di difficoltà e che si sarebbe rivolto a loro. Io ho letto questo, ma non so, bisognerà vedere".