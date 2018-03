Sipario Senato su era Grasso,nuovo Presidente atteso sabato sera

Roma, 22 mar. - Tutto pronto a Palazzo Madama. Quando si sono registrati al nuovo Senato della diciottesima legislatura quasi 260 senatori su 314 (fra i ritardatari il nome di maggior spicco è quello del neosenatore fiorentino Pd Matteo Renzi) la macchina della Camera Alta è impegnata negli ultimi ritocchi ad una macchina di insediatemento piuttosto scandita e definita nelle sue procedure di avviamento e funzionamento. A mezzanotte alla Camera Alta cala il sipario sui cinque anni di presidenza targati Pietro Grasso.

Lo scettro passa infatti da stanotte in mano a Giorgio Napolitano - che è il decano per età fra i senatori- che per qualche giorne, nella veste di presidente pro tempore, gestirà il Senato fino all'elezione del successore di Grasso che avverrà al più tardi nel tardo pomeriggio/serata di sabato 24 marzo quando dalle 16 circa in poi i 314 senatori proclamati e/o di diritto. Napolitano arrichisce così un cursus honorum che non ha precedenti nella storia repubblicana: due volte presidente della Repubblica, per una legislatura presidente della Camera e da ora anche per qualche giorno presidente provvisorio del Senato, ovvero anche seconda carica dello Stato. Un triplete da palamares prima di lui riuscito(ma senza bis al Quirinale) solo a Oscar Luigi Scalfaro. E con una singolare particolarità: per due/tre giorni supplente del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà la stessa persona che al Quirinale lo ha preceduto: Napolitano, appunto.

REGGENZA NAPOLITANO E INSEDIAMENTO LILIANA SEGRE - Si apre alla mezzanotte di oggi e si concluderà quando con ogni probabilità sabato sera al più tardi, al quarto scrutinio il nuovo presidente del Senato deve essere eletto per forza. La seduta per l'elezione del presidente è infatti una sola fino alla fumata bianca. E il regolamento stabilisce che ogni giorno di sua celebrazione devono per forza tenersi due votazioni. Salvo quindi teatrali e a sorprese congelamenti dopo il primo giorno, sabato sera Giorgio Napolitano dovrà al più tardi ripassare lo scettro.

IL DISCORSO DI APERTURA DELLA 18ESIMA LEGISLATURA DI NAPOLITANO, LA PRIMA SEDUTA Domattina intorno alle 10 il presidente emerito Napolitano lascerà il suo studio di senatore a vita a palazzo Giustiniani e alle 10,30 sarà seduto sullo scranno più alto dell'aula di palazzo Madama per proclamare aperta la 18esima legislatura repubblicana. Montecitorio, infatti, apre apposta mezz'ora più tardi sotto la guida del vicepresidente uscente più votato, il Pd Roberto Giachetti. Napolitano leggerà, da seduto un discorso di saluto al nuovo Senato di circa dieci minuti che che le anticipazioni della vigilia considerano 'non formale nè banale'. Darà quindi comunicazione della avvenuta elezione fra l'ultima seduta e oggi del nuovo presidente della Corte Costituzionale e del nuovo giudice costituzionale di nomina presidenziale. E proclamerà senatrice a vita Liliana Segre che potrà così prendere possesso del suo seggio attribuitole dal Quirinale a Camere sciolte.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA PROVVISORIO - Napolitano formalizzerà quindi la nomina dell'ufficio di presidenza provvisorio che con lui dovrà sovraintendere all'elezione del nuovo presidente. Si tratta dei senatori più giovani per età che dovranno fungere da segretari e scrutatori sotto la guida del decano d'aula Napolitano. Hanno tutti già accettato: nessuna impasse in vista, dunque, almeno sotto quest'aspetto.

24 SCRANNI VUOTI A INIZIO SEDUTA - Quando Giorgio Napolitano aprirrà la seduta ci saranno almeno 24 seggi vuoti: i 23 dei senatori che saranno di lì a poco proclamati dalla Giunta provvisoria delle elezioni perchè subentranti ad altri senatori eletti ma che hanno optato per altre circoscrizioni liberando posti. Più il cosidetto 'seggio fantasma' della Sicilia: quello che toccherebbe ad M5s ma che non è stato possibile loro attribuire essendo già tutti eletti i candidati in Sicilia ed essendo il recupero obbligatoriamente su base regionale.

LA GIUNTA DI PRESIDENZA PROVVISORIA RATIFICA 23 SUBENTRI, SEGGIO FANTASMA IN STAND BY - Finito il suo discorso ed esaurite le formalità di inizio legislatura domani poco prima delle 11 mentre si alzerà il sipario a Montecitorio, a palazzo Madama la seduta sarà sospesa per consentire in sala Panini adiacente all'aula la riunione della Giunta provvisoria per elezioni che è composta dai membri della stessa Giunta nella scorsa legislatura e che sono stati rieletti. A presiederla sarà Giacomo Caliendo di Fi. I primi 23 scranni vuoti durante il discorso di Napolitano dovrebbero essere assegnato senza problemi dalla Giunta provvisorio:prese atto di opzioni e rinunce si proclameranno subentrati i primi dei non eletti. Il problema grosso lo si avrà invece con il 'seggio fantasma'. M5s farà il diavolo a quattro perchè sia loro assegnato a non eletto di altra regione seppure seggio riservato all'isola. Forza Italia potrà provare a far valere il fatto che sia la prima forza dopo M5s nell'isola. Con molta probabilità però la Giunta provvisoria si dichiarerà incompetente avendo potere solo per dichirare subentri ma non per effettuare assegnazioni e chiamate, rinviando la rogna della decisione sul seggio siciaiano n.316 della nuova legislatura vinto dai Cinque Stelle rimasti senza candidati nell'isola a cui assegnarlo alla costituzione della nuova Giunta permamente per le elezioni.

314 SENATORI IN AULA SEDUTI A CASO, IN ATTESA DEI GRUPPI, VIETATI I DIBATTITI (SE TROPPO LUNGHI...) - I senatori che eleggeranno nei prossimi giorni il nuovo presidente saranno seduti a caso, eccetto i senatori a vita che hanno seggi nominalmente assegnati. Si sistemeranno in aula in ordine sparso e a piacimento, in attesa della costituzione dei nuovi gruppi e della loro sistemazione fissa in aula. D'altra parte l'aula fino ad elezione del presidente è seggio elettorale: ascoltato il discorso di Napolitano, i senatori dovranno solo votare. Sulla carta sono esclusi dibattiti e interventi. Ma dalla presidenza provvisoria Colombo in poi alcuni ne sono stati ammessi quando la loro celebrazione è sembrata al presidente provvisorio opportuna per favorire confronto e non scontro fra i neosenatori.

NUOVO PRESIDENTE ENTRO SABATO SERA, QUORUM PRIME 4 VOTAZIONI - Con molta probabilità dunque il plenum del Senato per l'elezione del nuovo presidente sarà di 314 anzichè 315 senatori. Le prime due votazioni (il voto è segreto, si esprime entrando e uscendo quando chiamati nella cabina sotto la presidenza) dovrebbero tenersi la prima con iniio intorno alle 11,30 di domani e la seconda nel pomeriggio. La maggioranza richiesta in entrambe per la fumata bianca sarà di 161 voti: la maggioranza assoluta dei componebnti il plenum. Senza larga intesa dunque domani sera i nuovi senatori lasceranno palazzo Madama con due fumate sera. Se così andrà domani, sabato mattina alla terza votazione intorno alle 11 i giochi dovbrebbero essere fatti. Se non altro sui nomi dei due contendentti al successivo ballottaggio pomeridiano. Per essere eletti al terzo voto, infatti, la maggioranza necessaria per la fumata bianca resta qualificata ma scende rispetto i primi due voti: maggioranza dei presenti al voto, compresi fra questi chi vota scheda bianca. Un voto, la scheda, bianca, con lama a doppio taglio. Può aiutare a sostenere candidati altrui senza dirlo. Ma, se mal dosate, le schede bianche possono mandare al ballottaggio un candidato a sorpresa. Al quarto voto, quello intorno alle 16 di sabato 24 marzo, il presidente è eletto per forza: chi prende più voti fra i due candidati più votati al terzo scrutinio. Il presidente del Senato, infatti, è seconda carica dello Stato: presidente della Repubblica supplente ove necessario. Le regole di sua elezione dunque impediscono le votazioni possano proseguire a oltranza, come invece possibile alla Camera.

DA DOMENICA AL VIA LA NUOVA PRESIDENZA DELLA 18ESIMA LEGISLATURA - - Lo scrutinio delle votazioni per il presidente del Senato è pubblico. L'urna chiusa delle cabine viene portata a Napolitano che legge ogni scheda una per una. Quando un candidato supera il quorum scatta l'applauso dei senatori ma lo scrutinio prosegue fino alla verbalizzazione dell'ultima scheda. Dopo di che Napolitano proclamerà il nome del nuovo presidente e sospenderà la seduta per recarsi personalmente a comunicare elezioni e fare auguri al neoletto. Torneranno quindi in aula insieme e Napolitano, riaperta la seduta, cederà lo scranno più al alto al neoeletto per il suo discorso di investitura. Concluso il quale in occasione dei 70 anni della Repubblica quest'anno il Senato pubblicherà on line i testi di tutti i discorsi di investitura dei suoi presidenti repubblicani, provvisori od eletti che siano stati.

MERCOLEDI' 28 MARZO - TERMINE ULTIMO PER LA COSTITUZIONE DEI NUOVI GRUPPI PARLAMENTARI. Al Senato tutti i senatori - eccetto quelli a vita- devono aderire a un gruppo parlamentare entro e non oltre tre giorni dall'elezione del nuovo presidente. Altrimenti si viene iscritti d'ufficio al Misto. Se il presidente sarà eletto sabato, dunque, mercoledì si conosceranno i gruppi. Certi quelli M5s, Pd, Lega, Fdi. In discussione composizione e componenti del isto

GIOVEDI' 29 MARZO L'ELEZIONE DI VICEPRESIDENTI QUESTORI E SEGRETARI Eletto il suo presidente, il nuovo Senato tornerà a riunirsi giovedì 29 marzo per l'elezione dei 4 nuovi vicepresidenti, dei tre nuovi questori e degli 8 nuovi segretari d'aula. Sarà così composto e definitivo l'ufficio di presidenza della Camera Alta della 18esima legislatura.

IL SEGGIO FANTASMA E LE CALENDE GRECHE DELLA NUOVA GIUNTA PER LE ELEZIONI - Se, come tutto lascia prevedere, il 'seggio fantasma' domani non sarà assegnato con rinvio della palla all Giunta elezioni permanente, i tempi di sua assegnazione saranno nomn brevi. La Giunta, a norma del nuovo Regolamento fatto approvare da Grasso a fine legislatura e che entra da domani in vigote , deve essere presieduta da un esponente dell'opposizione. E la sua composizione deve rispettare proporzionalità fra gruppi ed equiolibri maggioranza/opposizione. Non potrà pertanto vedere la luce se non dopo la nascita del nuovo Governo. E a palazzo Madama sono in molti a ricordare i seggi fantasma della Camera di due legislatura fa che non furono mai assegnati.