Moro, Cesa: sfregio a memoria di chi ha dato vita per Repubblica

Roma, 22 mar. - "Non è solo uno sfregio a un monumento ma è uno sfregio alla memoria e al sacrificio di chi ha dato la vita per la nostra Repubblica": così Lorenzo Cesa segretario nazionale Udc secondo cui "lo sfregio al monumento che ricorda le vittime dell`attentato di via Fani a Roma e` un crimine che offende tutti gli italiani". "Ci auguriamo che i responsabili di tale ignobile è vergognoso gesto vengano individuati e assicurati alla giustizia. E auspico infine che da tutte le forze politiche, in modo bipartisan, arriva una netta espressione di condanna", conclude Cesa.