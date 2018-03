Pirelli: investimenti per 250 milioni euro in America ... -2

Roma, 22 mar. - "In linea con la strategia di gruppo - spiega la Pirelli - gli investimenti saranno destinati alla costante modernizzazione degli impianti produttivi locali, come dimostra il polo di Bahia, e allo sviluppo dell'High value (pneumatici prestige, new premium, specialties e super specialties) anche attraverso la parziale riconversione della produzione Standard in High value".

Questa riconversione, "realizzata nel triennio 2018-2020, rappresenterà circa il 20% della capacità High value della regione a fine 2020. Gli investimenti consentiranno di soddisfare la domanda di pneumatici alto di gamma sia dei mercati locali sia dell'area Nafta, di cui il Brasile rappresenta una delle fonti integrate di approvvigionamento".

Negli ultimi quattro anni la Pirelli "aveva già investito circa 250 milioni di euro in America Latina, in linea con il piano industriale 2013-2017, per il costante aggiornamento tecnologico delle fabbriche, l'adeguamento degli impianti alla nuova produzione locale new premium e l'avvio del progetto di digitalizzazione dei processi produttivi".

Con ricavi nell'area America Latina cresciuti l'anno scorso dell'11,1% a 915,7 milioni di euro, "oggi il Sudamerica, dove la Pirelli è presente da oltre un secolo e conta cinque fabbriche, rappresenta circa il 17% dei ricavi complessivi (pari a 5,35 miliardi di euro nel 2017) e una delle macroaree geografiche strategicamente più rilevanti del gruppo".

