Polonia, parzialmente anticostituzionale legge sulla Shoah

Varsavia, 22 mar. - La Procura generale polacca ha ritenuto parzialmente incostituzionale la controversa legge sulla Shoah, destinata a proteggere l'immagine della Polonia all'estero ma che ha suscitato delle forti tensioni con Israele, gli Stati Uniti e l'Ucraina.

Il provvedimento, entrato in vigore all'inizio di marzo, prevede fino a tre anni di carcere per coloro che attribuiscono "la responsabilità e la corresponsabilità della nazione o dello Stato polacchi nei crimini commessi dal Terzo Reich tedesco"; il parere della Procura è inatteso, anche perché il suo titolare è anche Ministro della Giustizia - dicastero i cui tecnici hanno preparato la legge in questione.

