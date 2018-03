Bruxelles, 22 mar. - "L'Italia è l'Italia. E' una vecchia democrazia e altri decisori troveranno una soluzione per quella che non è ancora una crisi". Lo ha affermato il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se sia preoccupato per la situazione politica italiana dopo le elezioni del 4 marzo. Juncker non ha chiarito cosa volesse dire con l'espressione sibillina "altri decisori".