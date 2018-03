Gentiloni:Vertice Ue su protezione dati,dazi Usa, Brexit ... -2

Bruxelles, 22 mar. - "Il Consiglio di oggi e di domani - ha detto Gentiloni - ha diversi argomenti" in agenda e tra questi "noi siamo particolarmente interessati innanzi tutto alla discussione sul commercio. Sulle relazioni commerciali transatlantiche l'Italia è da sempre fautrice di un commercio più libero, aperto, equo naturalmente. E' nell'interesse della nostra economia e siamo convinti si possa discutere con i nostri partner, i nostri alleati americani, evitando dazi e barriere. E naturalmente siamo confidenti ci auguriamo che ci sia una esenzione completa per quanto riguarda l'Unione europea dalle decisioni preannunciate dagli Usa" sulle importazioni di acciaio e alluminio.

"La seconda grande questione - ha continuato il presidente del Consiglio - sulla quale credo che l'Italia farà sentire la sua voce è quello della protezione dei dati personali. Credo che il Consiglio, nella sua riunione di oggi e domani, non possa non tenere conto di quanto sta succedendo in questi giorni; quindi sarà nostra cura - ha annunciato Gentiloni- far sì che nelle conclusioni, se c'è un'intesa, ci sia un riferimento alla necessità di rafforzare la protezione dei dati a livello europeo, mentre si sviluppa la discussione sulla tassazione delle grandi piattaforme web". "Il governo italiano - ha riferito il premier - ha visto con apprezzamento e interesse la proposta avanzata ieri dalla Commissione europea, e si augura che si possano fare su questo dei passi avanti".

Infine, per quanto riguarda i negoziati sulla Brexit "penso che nella riunione di domani sanciremo un passo avanti rilevante nell'intesa che si va profilando, e che consideriamo molto positiva, in particolare - ha spiegato Gentiloni - per aspetti che l'Italia aveva fortemente richiesto e che riguardano innanzitutto i nostri cittadini e i cittadini dell'Ue che stanno nel Regno Unito. Ci sono alcuni riconoscimenti dell'automatismo dei diritti, la non discrezionalità nel riconoscere questi diritti per i quali noi avevamo molto insistito. Siamo ora molto soddisfatti, e ringraziamo Michel Barnier e David Davis (i due negoziatori capi per l'Ue e per il Regno Unito, ndr) per il fatto - ha concluso - che a questo risultato si sia arrivati".