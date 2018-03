Moro, Cosimo Ferri: gesto vile imbrattare lapide agenti uccisi

Roma, 22 mar. - "Sono vicino alle famiglie degli agenti di Aldo Moro, i cinque uomini di scorta che furono uccisi dai terroristi, per l`ennesimo atto vergognoso, l`imbrattamento con la scritta Br in rosso della lapide in loro memoria, inaugurata lo scorso 16 marzo alla presenza del capo dello Stato, Mattarella. Il gesto vile ci riporta indietro di tanti anni, ad uno dei momenti più bui e più difficili della storia italiana, quando fu tentato un vero e proprio attacco alla democrazia".E` quanto afferma il parlamentare del Pd, Cosimo Maria Ferri.