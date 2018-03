Caso Skripal, May, Macron e Merkel si incontrano -2

Parigi, 22 mar. - May, Macron e Merkel discuteranno un comunicato congiunto sull'attentato che verrà diffuso dai 26 capi di Stato e di governo dell'Unione, secondo quanto reso noto dall'Eliseo.

"E' molto probabile che il Consiglio adotti delle conclusioni assai vicine" a quelle già espresse la scorsa settimana dagli stessi tre leader europei e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ovvero come non vi sia "altra spiegazione plausibile" per l'attentato se non quella della responsabilità russa.

Va tuttavia notato che la bozza del comunicato finale del Consiglio si limita a "considerare con estrema serietà" l'ipotesi britannica e ad esprimere la propria solidarietà a Londra.