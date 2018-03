Washington, 22 mar. - L'Arabia saudita e l'America devono compiere "sforzi urgenti" per giungere alla pace nello Yemen. Lo ha detto il segretario Usa alla Difesa, Jim Mattis, al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman : "Come avete detto ieri con il presidente (Donald) Trump, dobbiamo rafforzare gli sforzi per trovare una soluzione pacifica alla guerra civile nello Yemen e noi vi sosteniamo in questo sforzo". (fonte afp)