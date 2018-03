Gozi: democratici e liberali insieme per riformismo europeo

Roma, 22 mar. - "Lo scenario politico, dopo il voto del 4 marzo, è cambiato profondamente. Ci siamo lasciati alle spalle la spaccatura destra-sinistra, sostituita oggi con un`altra altrettanto radicale: chiusura vs apertura ovvero economia di mercato vs protezionismo; Visegrad vs Ventotene. Analisi e proposta intendiamo portarle avanti anche con il contributo degli amici francesi di `En Marche` e degli spagnoli di `Ciudadanos`". Così il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi annunciando l`iniziativa promossa da Sinistra Liberale in programma a Roma domenica 25 marzo a partire dalle ore 10.30 presso il Centro Congressi Cavour (via Cavour 50/A).

All`iniziativa dal titolo "Democratici e liberali per un nuovo riformismo europeo nella stagione della contraddizione populisti" interverranno inoltre Andrea Marcucci, senatore Pd; Giampaolo Galli, economista, già Dg Confindustria e parlamentare Pd; Gianfranco Passalacqua, coordinatore nazionale Sinistra Liberale; Antonio Saitta, costituzionalista e vicepresidente Sinistra Liberale; David Bogi, segretario generale Liberal Pd; Eugenio Patanè, consigliere regionale Pd Regione Lazio; Paola Concia, assessore al Comune di Firenze; Valentina Grippo, consigliere Pd alla Regione Lazio; Tobia Zevi, Assemblea Nazionale Pd; Pier Luigi Petrillo, costituzionalista; Simona Clivia Zucchett, responsabile Diritti Civili Liberal Pd; Alessandro Pilotti, Sinistra Liberale; Beppe Facchetti Liberal Pd, già parlamentare liberale; Tatiana Campioni, assessore al Municipio I Centro Storico Roma; Ludina Barzini, vicepresidente Liberal Pd; Filippo Cangemi, Sinistra Liberale; Corrado Besozzi, Sinistra Liberale; Iole Nicolai, Sinistra Liberale.