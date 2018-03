Debutta in Italia KickOffers, piattaforma scambio bond ... -2

Milano, 22 mar. - KickOffers è stata ideata e sviluppata da Filippo Sciorilli Borrelli e da Michele Battolla, due appassionati di calcio che hanno voluto creare un meccanismo sicuro, divertente e contemporaneamente redditizio, che permettesse ai tifosi, ma non solo, di seguire le sorti delle squadre di calcio con un interesse ancora maggiore. "Sappiamo infatti quanto sia amato il calcio in Italia - continua Sciorilli Borrelli - e quanto scorra nel nostro Dna il sangue del Mister, sempre pronto a commentare i risultati di un match o le performance del singolo giocatore. Da qui nasce l'idea di KickOffers, un modo innovativo di guadagnare dalla propria passione, dando contemporaneamente alle squadre coinvolte un sostegno economico attraverso il prestito obbligazionario. Diventa anche un modo semplice per dare accesso a tutti al mondo degli investimenti con soli 100 euro".

Il primo step sarà sottoscrivere i "KickBond" emessi dalla squadra a valore nominale, considerando che anche le performance del giocatore ad essa associato potranno modificare l'andamento dell'investimento. Successivamente, si potrà monitorare il mercato, per decidere di vendere le obbligazioni quando il loro valore sarà salito, o acquistarne delle altre quando avranno un prezzo basso e così via per aumentare i propri guadagni.

Oltre a trarre beneficio dalla compravendita delle obbligazioni, inoltre, gli investitori potranno guadagnare anche dagli interessi maturati annualmente: questi dipenderanno dalla performance della squadra in Campionato, dai suoi risultati in Coppa Italia, dai goal, dagli assist e dai cartellini dati al giocatore e dalla sua eventuale cessione. Già da ora sul sito www.kickoffers.com, le persone possono entrare a far parte della community, rimanendo aggiornati sull'evoluzione dei KickBond e simulando il proprio guadagno.

"Siamo molto felici di dare il via al nostro progetto insieme al Chievo Verona - ha detto Sciorilli Borrelli - un club che rispecchia totalmente i valori dell'iniziativa, considerato il forte supporto che ha da sempre da parte dei propri tifosi. L'obiettivo più a lungo termine di KickOffers è quello di coinvolgere tutte le squadre che abbiano i requisiti necessari per poi allargarci anche al mercato europeo, in modo tale da fornire a chi vorrà investire un meccanismo ancora più divertente e dinamico".

"Con questa iniziativa vogliamo continuare a far crescere il nostro rapporto con il pubblico, dando loro la possibilità di partecipare alla vita del nostro Club e di seguire con entusiasmo e ancora maggiore partecipazione i nostri risultati, anche pensando ad un guadagno personale - Luca Campedelli, Presidente A.C. ChievoVerona - questo progetto porterà un vantaggio economico alla squadra grazie al supporto dei nostri tifosi, ma anche agli appassionati di calcio e, più in generale, a chi si occupa di trading. Per questi motivi siamo felici di condividere con tutti loro i nostri futuri successi".