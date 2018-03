Debutta in Italia KickOffers, piattaforma scambio bond sul calcio

Milano, 22 mar. - Arriva in Italia la prima piattaforma di trading in Europa che consente di investire nell calcio: KickOffers permette a tifosi, appassionati di calcio e trader, di investire acquistando e vendendo "KickBond", ossia obbligazioni con un tasso di interesse variabile, determinato dal rendimento della squadra e dalle performance del suo calciatore. È un nuovo strumento finanziario che consente di guadagnare dai successi delle squadre, dalle performance dei giocatori e dalla loro possibile vendita. Inoltre, acquistando un KickBond, si supporteranno gli obiettivi della squadra.

Già da ora è possibile registrarsi sul sito www.kickoffers.com, il fischio d'inizio per la sottoscrizione dei KickBond sarà il 4 aprile: seguirà la quotazione in borsa e dunque il libero scambio. L'intermediario finanziario ufficiale sarà Calamatta Cuschieri Investment Service Ltd, che opera nel settore dal 1972. La prima squadra partner del progetto a effettuare un'emissione obbligazionaria è il Chievo Verona, per un totale di 3 milioni di euro di KickBond emessi.

"È la prima volta che un prodotto di questo tipo viene lanciato sul mercato italiano e, anzi, è una novità anche a livello europeo, dove esistono già casi di emissioni da parte di club calcistici di mini-bond acquistabili dai tifosi, ma dove non si era mai vista la possibilità di scambiarli", spiega Filippo Sciorilli Borrelli, Ceo di KickOffers.

I KickBond riconoscono un tasso di interesse annuale legato alle performance della squadra e di un suo giocatore alla fine della stagione. I risultati settimanali quindi ne influenzeranno il prezzo. Si crea così una vera e propria borsa del calcio. I KickBond infatti possono essere acquistati e venduti direttamente attraverso www.kickoffers.com, che sarà inoltre una fonte costante di informazioni sul rendimento delle squadre e una guida per seguire senza smarrimenti l'intero procedimento, in modo tale da permettere di acquistare le obbligazioni anche a chi meno esperto di prodotti finanziari. L'acquisto minimo sarà di 100 euro, l'acquisto massimo di 5.000, e la durata massima sarà di 5 anni, a scadenza dei quali sarà rimborsato il valore delle obbligazioni.