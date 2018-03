Pirelli: investimenti per 250 milioni euro in America Latina

Roma, 22 mar. - La Pirelli investirà oltre 250 milioni di euro nei prossimi tre anni in America Latina. Lo comunica la società, sottolineando gli investimenti sono già inclusi nel piano industriale 2017-2020 e rientrano nella "strategia di azienda globale focalizzata su pneumatici consumer del segmento high value". La decisione è stata annunciata dall'amministratore delegato Marco Tronchetti Provera alla presentazione del polo 4.0 di Feira de Santana nello stato brasiliano di Bahia.

L'America Latina, ha detto Tronchetti Provera, "è sempre stata un'area chiave per Pirelli. In Brasile, in particolare, vantiamo una presenza quasi centenaria, una straordinaria notorietà del brand e una conoscenza del mercato che ci permette di cogliere le tendenze dei consumatori e di offrire i prodotti più adeguati alle loro esigenze in tutte le fasce di mercato".

"Gli investimenti - ha aggiunto il vicepresidente esecutivo - permetteranno un ulteriore miglioramento degli standard produttivi delle fabbriche locali, in linea con la strategia globale high value di Pirelli e con la sua digital transformation, che ne è parte integrante e che rappresenta oggi un elemento imprescindibile di competitività".