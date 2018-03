Accordo al Congresso Usa su budget 2018 da 1.300 miliardi

New York, 22 mar. - Gli Stati Uniti eviteranno il terzo shutdown dell'era Trump. Ieri, i leader repubblicani e democratici in Congresso hanno raggiunto un accordo per una legge sul budget da 1.300 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2018, che comprende un aumento di 80 miliardi di dollari in spese per la difesa, ma che scontenta il presidente Donald Trump sul muro con il Messico.

L'accordo permetterà di finanziare il governo fino al 30 settembre, evitando lo shutdown - ovvero la chiusura delle attività non essenziali del governo - se la proposta diventerà legge entro venerdì. Il presidente Donald Trump "sostiene la proposta di legge", hanno reso noto i repubblicani, nonostante il cattivo compromesso, per la Casa Bianca, sul muro al confine: la legge non prevede lo stanziamento dei 25 miliardi chiesti, ma solo 1,6 miliardi per il rafforzamento della sicurezza e la costruzione di barriere fisiche al confine, compresi 641 milioni per poco più di 50 chilometri di una nuova recinzione nella Valle del Rio Grande.