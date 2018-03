Roma, 22 mar. - In cerca di solidarietà da parte dell'Europa, la premier britannica Theresa May ha messo in guardia sul fatto che la minaccia posta dalla Russia "non rispetta le frontiere".

"E' chiaro che la minaccia russa non tiene conto delle frontiere e che l'incidente di Salisbury è parte di un più ampio percorso di aggressione contro l'Europa e i suoi vicini", ha detto May al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo.

(fonte afp)