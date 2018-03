Rating legalita` a tre stelle per Sapaba

Roma, 22 mar. - Sapaba S.p.A. - società specializzata nel settore delle costruzioni appartenente al Gruppo Industriale Maccaferri - ottiene il punteggio massimo di 3 stelle ed entra così nell`elenco delle imprese con rating di legalità.

Tra le 5.164 imprese con rating in Italia, 271 (circa il 5%) hanno ottenuto la graduatoria più alta. Inoltre l`Emilia Romagna si posiziona ai vertici, con 689 imprese - circa il 13% del totale - con rating*. Tra queste figura la società specializzata nell`edilizia industriale, direzionale, commerciale e di restauro conservatorio del Gruppo Industriale Maccaferri, assieme a poche altre realtà del territorio emiliano.

Il Rating di Legalità, promosso dall`Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in accordo con i Ministeri della Giustizia e dell`Interno, rappresenta un sistema di premialità per le imprese che operano nel rispetto dei principi di legalità e adeguano la propria organizzazione e attività imprenditoriale in tale direzione, con l`obiettivo di aumentare la sicurezza e concorrenzialità del mercato.

"Questo riconoscimento, unitamente al punteggio di tre stelle assegnato l`anno scorso a Officine Maccaferri S.p.A., premia il costante impegno del Gruppo Industriale Maccaferri nell`adeguarsi ai più elevati standard etico/sociali e di governance e conferma, più in generale, l`attenzione del Gruppo verso il tema della responsabilità sociale di impresa" - dichiara Giuliano Montagnini, Presidente di Sapaba.