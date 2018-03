Gentiloni:Vertice Ue su protezione dati,dazi Usa, Brexit,web tax

Bruxelles, 22 mar. - I temi che interessano particolarmente all'Italia nel Consiglio europeo che si svolge oggi e domani a Bruxelles sono le relazioni commerciali con gli Stati Uniti, con l'aspettativa che l'Amministrazione Trump conceda una piena esenzione all'Ue dai dai che saranno imposti alle importazioni di acciaio e alluminio, la questione della protezione dei dati personali, per "tenere conto di quello che sta succedendo in questi giorni", con lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica, le nuove proposte (presentate ieri dalla Commissione europea) sulla tassazione delle grandi piattaforme del web, e infine i progressi nel negoziato sulla Brexit, con la situazione "molto positiva" dopo l'accordo parziale raggiunto sulla tutela, riconosciuta in modo "non discrezionale", dei diritti dei cittadini italiani ed europei nel Regno Unito. E', in sintesi quanto ha detto il premier uscente, Paolo Gentiloni, al suo arrivo al vertice Ue.

Gentiloni ha infine sottolineato l'importanza del suo incontro bilaterale con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, previsto immediatamente prima dell'inizio del vertice. "In una fase così particolare per le cose italiane, in queste settimane di transizione, è molto importante tenere un rapporto e un raccordo con la Commissione europea. E' il motivo - ha concluso - per cui vado ora da Juncker". (Segue)