Olanda, verso la vittoria del no a referendum su legge privacy

L'Aia, 22 mar. - Gli olandesi sembrano aver respinto con un esiguo margine la proposta di legge che estende i poteri dei servizi di intelligence sulla rete. In base allo spoglio dell'80% delle schede del referendum consultivo, i due fronti sono ancora testa a testa, ma il "no" guadagna terreno. La legge, che avrebbe dovuto entrare in vigore a maggio, consente ai servizi segreti olandesi di intercettare dati tramite fibra ottica da qualiasi dispositivo elettronico. Bersaglio del legislatore sono le organizzazioni terroristiche, ma gli utenti della rete intravvedono una seria minaccia alla privacy e temono che il dispositivo legislativo apra le porte a controlli anche sulla posta elettronica e sui dati privati.

Secondo la televisione pubblica olandese NOS al momento il "no" ha raggiunto il 48,9%, mentre il "sì" è al 47,2%.

Anche se il referendum è solo consultivo, il premier Mark Rutte ha promesso che avrebbe preso molto sul serio i risultati e che un "no" massiccio avrebbe portato a modifiche del testo. (Segue)