Degli Angeli (M5S) scrive a Vago: informatica resti a Crema

Milano, 22 mar. - Il neoeletto consigliere regionale del M5S Lombardia Marco Degli Angeli ha espresso "preoccupazione e incredulità" per lo spostamento a Milano, dal prossimo settembre, delle attività didattiche delle nuove immatricolazioni del Dipartimento di Informatica dell`Università di Crema in una lettera inviata, questa mattina, al Rettore dell`Università di Milano Gianluca Vago.

Per Degli Angeli la convenzione dell'università con Crema va rispettata. "Chiedo al Rettore Gianluca Vago di adoperarsi, per quanto ancora nelle sue possibilità, per far sì che a settembre le nuove immatricolazioni dei corsi di Laurea in informatica e Sicurezza vengano confermate per la Sede di Crema nel rispetto della convenzione tra Comune, Provincia, Associazione Cremasca Studi Universitari e Università degli Studi di Milano" ha scritto nella lettera. "Vanno sicuramente migliorate e riviste le modalità e il tenore di collaborazione con l`Università degli Studi di Milano, ma le decisioni risolutive prese dal Dipartimento e che sembrano avallate dal Ateneo con cui è attiva la convenzione, non possono che trovarmi contrariato e preoccupato" ha aggiunto il consigliere regionale.

"Mi auguro di ricevere rassicurazioni dall`Università di Milano. L`Ateneo di Crema è un presidio culturale fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio ed è sempre stato sostenuto con ingenti sforzi economici da Istituzioni, associazioni di categoria, istituti bancari e dalla Camera di Commercio" ha concluso.