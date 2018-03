mnesty: Apple ha tradito gli utenti cinesi di iCloud -7

Roma, 22 mar. - Diretto da Ridley Scotti, lo spot di Apple "1984" è considerato una delle più grandi pubblicità nella storia della tv commerciale. In una sala piena di cloni vestiti di grigio che guardano uno schermo gigante da cui il Grande fratello glorifica le "Direttive sulla purificazione dell'informazione", entra correndo una donna in tenuta da atletica, inseguita da soldati, che scaglia un martello contro lo schermo, provocando un'esplosione. Una voce fuori campo recita: "Il 24 gennaio, Apple Computer introdurrà Macintosh. E voi capirete perché il 1984 non sarà come '1984'."