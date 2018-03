mnesty: Apple ha tradito gli utenti cinesi di iCloud -6

- Il direttore generale di Apple sarà a Pechino dal 24 al 26 marzo per co-presiedere il China Development Forum, il cui obiettivo è di rafforzare le relazioni tra il governo cinese e i leader economici mondiali. Nell'ultimo quadrimestre Apple ha fatto segnare profitti per 17,9 miliardi di dollari per la Grande Cina.

"Mentre Apple può sostenere che tratta i suoi clienti in modo uguale, alcuni di loro sono meno uguali di altri. I profitti non dovrebbero mai minacciare la privacy. Ora è il momento che Apple pensi differente riguardo alla privacy di milioni di clienti cinesi", ha sottolineato Bequelin.

"Apple deve essere più trasparente sui rischi per la privacy dovuti ai recenti cambiamenti al servizio di iCloud in Cina", ha concluso Bequelin. (Segue)