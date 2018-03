Roma, 22 mar. - Il 1° febbraio Amnesty International aveva scritto ad Apple sollevando preoccupazioni sui cambiamenti imminenti e aveva chiesto all'azienda ulteriori informazioni. Apple non ha ancora risposto.

La legislazione entrata in vigore in Cina nel 2017 richiede ai servizi di cloud di essere gestiti da aziende cinesi, il che significa che compagnie come Apple devono scegliere se abbandonare il mercato cinese o accettare imprese miste con partner cinesi. (Segue)