mnesty: Apple ha tradito gli utenti cinesi di iCloud -2

Roma, 22 mar. - La campagna prenderà il via proprio mentre Tim Cook, direttore generale di Apple, atterrerà a Pechino per co-presiedere un importante forum economico. "Tim Cook non parlerà agli utenti cinesi che continua a rassicurare sulla sicurezza dei loro dati. La realtà è che la voglia di profitto di Apple sta ponendo gli utenti cinesi di iCloud di fronte a grandi rischi per la loro privacy", ha dichiarato Nicholas Bequelin, direttore per l'Asia orientale di Amnesty International.

"Quello spot che ha fatto la storia prefigurava un futuro distopico. Ora Apple sta contribuendo a realizzarlo. Tim Cook predica l'importanza della privacy ma per gli utenti cinesi questi impegni sono privi di significato. Sono puro bispensiero", ha proseguito Bequelin. (Segue)