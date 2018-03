Gli smart speaker Google Home e Home mini debuttano in Italia

Milano, 22 mar. - Semplificare le attività di ogni giorno, dalla sveglia al mattino alla visione di una serie tv la sera: con questo obiettivo arrivano anche in Italia Google Home, il primo smart speaker con controllo vocale di Google, e Google Home Mini, versione più piccola e compatta perfetta per ogni stanza della casa.

Google Home ha l'assistente Google integrato dunque si può sfruttare per tutte le attività dicendo "Ok Google", e si aggiorna automaticamente con nuove funzionalità. Il design audio intelligente include un altoparlante a lunga escursione integrato che assicura toni alti cristallini e bassi profondi per un suono ad alta fedeltà che viene riprodotto in streaming tramite Wi-Fi. Il dispositivo è anche in grado di recepire il comando "Ok Google" mentre si ascolta musica o si svolgono altre attività, grazie ai microfoni a lungo raggio e alla sofisticata elaborazione del linguaggio naturale di Google. Google Home fa il suo ingresso in Italia insieme a Google Home Mini, che rende l`assistente Google più accessibile a casa grazie alle dimensioni più ridotte e compatte, con un design elegante senza spigoli o bordi per adattarsi ad ogni ambiente e arredamento.

Gli utilizzi possono essere i più vari: si può chiedere a Google Home una traduzione in lingua straniera, di eseguire un calcolo o convertire unità di misura, ad esempio con una ricetta che arriva dall'estero, ricevere le informazioni su meteo, traffico, finanza, notizie, sport, ma anche sul tragitto per andare al lavoro o solamente impostare la sveglia al mattino. Con un comando vocale si possono riprodurre brani, playlist, artisti e album dai servizi musicali più diffusi, come Google Play Musica e Spotify, oppure ascoltare la radio attraverso il partner TuneIn e le notizie dai servizi news disponibili al momento - Corriere della Sera, Rep di La Repubblica, Rmc, Rtl 102.5, Sky news 24, Sky sport, Tgcom24, e altri servizi che saranno integrati nel tempo, trasmettere audio in streaming tramite Wi-Fi dal telefono a Google Home con una delle app audio compatibili con Chromecast. Se si dispone di più dispositivi Google Home e di altoparlanti compatibili con Chromecast Audio o Chromecast, si può ascoltare la stessa melodia in tutta la casa o raggruppare i dispositivi per stanza con la funzione multi-room.

Con la famiglia Google Home si possono controllare tramite comandi vocali i dispositivi in tutta la casa, gli altoparlanti che hanno un dispositivo Chromecast Audio collegato o Chromecast integrato. Google Home può trasmettere contenuti tramite comandi vocali a qualsiasi TV con Chromecast collegato o integrato. Al momento del lancio è possibile trasmettere contenuti da YouTube e Netflix, a cui col tempo si aggiungeranno altri fornitori di contenuti. Google Home permette anche di controllare luci e interruttori di sistemi di automazione domestica compatibili come Philips Hue, TP Link, D Link, LIFX, Wemo, a cui presto si aggiungeranno i termostati di Nest e altri partner.

Google Home e Google Home Mini sono disponibili in Italia rispettivamente a 149 e 59 euro a partire dal 27 marzo 2018 su Google Store e presso tutti i rivenditori autorizzati, tra cui Unieuro, Mediaworld, Euronics, e dal 3 aprile presso i negozi Wind e 3.