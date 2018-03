Moro, Lorenzin: Paese forte, resisterà a ogni provocazione

Roma, 22 mar. - "Lunedì scorso le scritte ignobili a Modena per denigrare la storia di Marco Biagi, oggi quelle a Roma sulla lapide che ricorda le vittime dell'agguato di quarant'anni fa in via Fani e il sequestro di Aldo Moro. Due preoccupanti eventi oltraggiosi, nel giro di pochi giorni, contro la memoria di due uomini che hanno operato al servizio delle istituzioni, che testimoniano il clima torbido che si vive nel nostro Paese, agitato da pericolosi imbecilli pronti ad oltraggiare l'Italia democratica. Non vi sono giustificazioni per atti del genere". E' quanto scrive il ministro Beatrice Lorenzin sulla sua pagina Facebook.

"Il Paese è forte e pronto a resistere a qualsiasi provocazione. Auguriamoci che le forze politiche, tutte le forze politiche, mostrino un grandissimo senso di responsabilità in questo delicato passaggio della nostra Repubblica", conclude.