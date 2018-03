Piazza Affari in rosso. Deboli Stm e Terna, Mps aggiorna minimo

Roma, 22 mar. - Piazza Affari viaggia sui minimi giornalieri con una flessione dell'indice Ftse Mib pari a -1,77%Sostanzialmente il mercato orbita a ridosso dei minimi delle due settimane.

Tra i 40 big del listino, la maggiori flessione per Stm -3,78%. Poi Terna -3,67% che oggi ha presentato i conti del 2017 chiusi con utile netto in crescita a 688 milioni e dividendo a 0,22 euro. Segue la galassia del Lingotto con Exor in ribasso del 3,29% e la controllata Cnh che lascia sul terreno il 3,26%.

Banche in ritirata, con l'indice settoriale che segna -2%. Sottoperforma Mps, il titolo della banca senese viaggia a 2,68 euro (-3,80%), dopo aver toccato il nuovo minimo storico a 2,67 euro. La capitalizzazione del Monte viaggia ora poco sopra 3 miliardi. Nel giorno del ritorno in Borsa, lo scorso 25 ottobre, il valore di Borsa del Monte viaggiava a 5,18 miliardi.