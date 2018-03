Samsung Pay da oggi disponibile in Italia: si paga via ... -2

Milano, 22 mar. - "La disponibilità di un nuovo strumento di pagamento elettronico, fornita da Samsung Pay, permetterà di semplificare e migliorare le operazioni di pagamento dei singoli consumatori e determinerà uno sviluppo della economia digitale utile al nostro Paese per competere con le nazioni più sviluppate. La necessità di far crescere l'industria dei pagamenti digitali in Italia è un obiettivo che dovrebbe caratterizzare l'azione di governo", ha commentato Luigi Casero, vice ministro dell'Economia e delle Finanze.

Samsung Pay garantisce la sicurezza dei dati delle proprie carte di pagamento grazie a tre livelli di sicurezza. Innanzitutto, per autorizzare ogni transazione è necessario autenticarsi con Pin, impronta digitale, o scansione dell'iride; effettua la tokenizzazione dei dati della carta di pagamento che, in questo modo, non compaiono mai nelle transazioni, né vengono memorizzati sul dispositivo; infine la protezione dei dati avviene tramite la piattaforma Samsung Knox integrata nello smartphone.

Per utilizzare il servizio basta accedere all'applicazione Samsung Pay registrandosi con le credenziali del proprio account Samsung, ed aggiungere la propria carta di credito. Il pagamento avviene in pochi secondi: si seleziona la carta di credito che si vuole utilizzare, nel caso se ne abbia più di una, si utilizza la modalità di identificazione preferita (impronta digitale, iride, pin), e si avvicina il proprio smartphone al POS. Samsung Pay è accettato praticamente in tutti gli esercizi commerciali dove si è abituati a utilizzare le proprie carte di credito o debito. L'utilizzo di Samsung Pay non comporta alcun costo aggiuntivo per l'utente, né alcuna commissione per gli istituti bancari.

Inoltre, Samsung Pay è anche molto più di un metodo di pagamento, infatti è possibile caricare le proprie carte fedeltà per averle sempre a portata di tap al momento del pagamento e accedere a tante promozioni dedicate agli utenti Samsung Pay. Tra i partner aderenti all'iniziativa, sono inclusi: Bennet, Cisalfa Sport, DayBreakHotels.com, EF Education, Esselunga, Leroy Merlin, Moleskine, Old Wild West, Penny Market, Prenatal, Yoox.

Samsung Pay è disponibile sui seguenti modelli Samsung: Galaxy S9+, Galaxy S9, Note8, Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Galaxy A8, Galaxy A5 2017, Galaxy A5 2016, Gear S3 frontier, Gear S3 classic, Gear Sport.