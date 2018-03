Al via a Bologna "Nobilita", il primo festival sul lavoro

Bologna, 22 mar. - "Creare un ponte nuovo tra imprese, istituzioni e cittadini" cominciando a "Restituire il lavoro alle persone". E' questo il tema della prima edizione di Nobilita, il festival sulla cultura del lavoro in programma da venerdì 23 a sabato 24 marzo all'Opificio Golinelli di Bologna. La manifestazione è organizzata da "Senza Filtro", testata giornalistica di FiordiRisorse, la business community segnalata nel 2008 da LinkedIn come "Best practice italiana" a cui aderiscono oltre 6.000 tra manager e aziende per condividere competenze e networking di alto livello.

Ad aprire i lavori sarà un messaggio del presidente di Inps, Tito Boeri. Sul palco del festival, per monologhi di cultura manageriale e altri dibattiti, anche lo psicologo Paolo Vergnani, il docente di Filosofia ed Etica della comunicazione a Oxford, Luciano Floridi, il patron di Eataly, Oscar Farinetti, il ceo di Yoroi, David Bevilacqua, il 'manager atipico' Sebastiano Zanolli e l'esperta di comunicazione Annamaria Testa. (segue)