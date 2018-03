Parlamento, Napoli (Fi): da verificare apertura Pd

Roma, 22 mar. - "È vero, la politica è il luogo dove "mai dire mai". L'apertura, sia pure condizionata, del Pd al confronto per la scelta dei vertici parlamentari è un fatto positivo e il dovere minimo delle altre forze politiche è una verifica della linea maturata in quel partito nelle ultime ore. Essa ha due conseguenze: la prima, è una conferma di quanto preziosa sia l'unità del centrodestra per affrontare il primo, fondamentale atto della legislatura. La seconda conseguenza, non meno importante, è una smentita a coloro che troppo prematuramente hanno fissato paletti e delimitato perimetri per stabilire maggioranze e minoranze nella scelta dei presidenti parlamentari". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato Fi.

"Il bello della politica è tutto qui: nella capacità dei suoi protagonisti di avere colpi di fantasia per mettere in moto quel che sembra fermo e nel fermare quello che sembra in movimento", conclude.