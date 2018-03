Alfano incontra Barnier: tutelare diritti cittadini Ue dopo Brexit

Roma, 22 mar. - "Apprezziamo molto il lavoro fatto finora da Michel Barnier, che ha permesso di ottenere ottimi risultati mantenendo una forte coesione tra i ventisette paesi membri dell`UE. Da parte italiana si ritiene indispensabile tutelare senza ambiguità e in concreto il godimento dei diritti acquisiti dei cittadini UE in UK e dei britannici nell`UE, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come, ad esempio, coloro che devono ricostruire la loro residenza pre-adesione e chi ha problemi nell`accesso digitale". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, al termine del colloquio avuto oggi a Bruxelles con il Capo negoziatore UE per la Brexit, Michel Barnier.

"Rispetto alle future relazioni dell`UE con Londra, oltre ad un solido partenariato sul fronte economico e della sicurezza, auspichiamo anche una circolazione delle persone che sia la più aperta possibile - ha aggiunto Alfano - Sugli scambi commerciali, dobbiamo costruire un Accordo di libero scambio che sia ampio e ambizioso, senza tuttavia compromettere l`integrità del Mercato Unico, mentre per quanto riguarda la sicurezza, riteniamo sia opportuno mantenere una stretta cooperazione operativa".