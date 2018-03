Oltraggio via Fani, Calderoli: sottovalutati segnali terrorismo

Roma, 22 mar. - "Quanto è successo stanotte in via Fani, dove la lapide commemorativa della strage che ha portato al rapimento e alla successiva condanna a morte di Aldo Moro, non solo è ripugnante, è un gesto vile e infame, ma è anche un inquietante termometro di un escalation di rigurgito eversivo che lo Stato sta sottovalutando". Lo ha afferma l'ex ministro Roberto Calderoli, senatore della Lega.

"Nel giro di pochi giorni - ha dichiarato - è stata imbrattata la targa che ricordava i martiri della scorta di Moro trucidati in via Fani, abbiamo visto tutti i capi storici della colonna romana che pianificò ed esegui' sia la strage di via Fani che il rapimento e l'uccisione di Moro, andare in TV, pontificare, predicare, offendere la memoria e le famiglie delle vittime. E ora la scritta BR in rosso sulla lapide di via Fani. Attenzione a sottovalutare questi segnali inquietanti".

"Un'ultima considerazione: ma possibile - ha concluso Calderoli- che un luogo simbolo come via Fani, nel quarantennale di quei terribili giorni, non fosse adeguatamente presidiato o almeno sorvegliato da telecamere per immortalare i responsabili di questo che per me è un attentato. Qualcuno al Viminale ha una risposta da darmi?