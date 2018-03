Casellati (Fi): lascio commossa incarico di prestigio a Csm

Roma, 22 mar. - "L'esperienza di questi anni al Csm ha rappresentato un arricchimento autentico e di straordinario valore. Nel giorno in cui rassegno le dimissioni da consigliere laico, avverto il sentimento e l'esigenza di ringraziare quanti hanno contribuito a fornire a questo segmento della mia vita un bagaglio umano e professionale carico di riferimenti che trasferirò nella mia nuova attività parlamentare al Senato della Repubblica". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Elisabetta Alberti Casellati.

"Comporre la geografia giudiziaria del Paese - aggiunge - mi ha dato la possibilità di intrecciare rapporti e conoscere la realtà da un'angolazione diversa, in un caleidoscopio di riflessioni acute e di emozioni che rappresentano alcune delle pagine più belle della mia vita professionale. E' dunque con vera commozione che lascio un incarico di così grande prestigio, con l'impegno di continuare a battermi per quei principi fondanti della nostra democrazia che sono alla base di un organo di rilievo costituzionale prezioso non solo per i magistrati, ma per ogni cittadino", conclude.