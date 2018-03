Terna, Ferraris: nessuna nuova acquisizione nel piano

Milano, 22 mar. - Non ci sono nuove acquisizioni in vista nel nuovo piano del gruppo Terna. Lo ha spiegato l'Ad, Luigi Ferraris, nel corso della presentazione alla stampa del piano strategico al 2022. "Guardiamo agli Stati Uniti con interesse ma non consideriamo nel piano equity investment in asset, gli Usa rappresentano un'area chiave dove trovare innovazioni e soluzioni tecnologiche - ha spiegato - quando dico che guardiamo all'evoluzione tecnologica sviluppata in Usa non dico che guardiamo a un'acquisizione specifica ma parlo di partnership con università, con altri operatori per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche".