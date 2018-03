Roma, 22 mar. - "Miserabili. Chi cerca di oltraggiare la memoria di Aldo Moro e della sua scorta non sarà mai più forte della nostra democrazia. Un abbraccio alle famiglie ancora una volta sottoposte ad ignobili gesti". Lo scrive su Twitter la ministra Pd per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, dopo il danneggiamento inferto alla stele in memoria della scorta dello statista, sequestrato in via Fani 40 anni fa.