Moro, Calabria (Fi): allarmante recrudescenza odio politico

Roma, 22 mar. - "Un altro sfregio al monumento che ricorda la strage di Via Fani, un altro insulto alla nostra coscienza civile, al rispetto verso le istituzioni e al sacrificio di nostri agenti". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Il germe dell'odio politico non è ancora estirpato e, anzi, sta tornando prepotentemente a farsi sentire sotto insegne, come quella delle Br, che hanno drammaticamente caratterizzato una parte violenta e sanguinaria del nostro recente passato. È necessario l'impegno di tutti per contrastare questa allarmante recrudescenza di intolleranza e aggressività", conclude.