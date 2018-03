Lavoro, Inps: a gennaio +70mila contratti stabili

Roma, 22 mar. - Nel mese di gennaio 2018, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +201.000, superiore a quello del corrispondente mese del 2017 (+144.000). In particolare, dopo sette mesi torna ad essere positiva la variazione netta dei contratti a tempo indeterminato: +70.000. Lo ha reso noto l'Inps.

Su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) a gennaio 2018 risulta positivo e pari a +522.000, in crescita rispetto a quello registrato lo scorso mese (+465.000).

Questo saldo, pur nettamente migliorato rispetto al mese scorso, rimane ancora negativo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (-108.000).

Continua invece il rafforzamento per apprendistato (+63.000) e somministrato (+59.000) e rimane positivo, anche se in leggera decelerazione, l'andamento dei contratti a tempo determinato (+381.000) e per l'intermittente (+120.000).