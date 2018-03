Da Fondazione Crt 27 borse di studio a musicisti under 30

Torino, 22 mar. - Ventisette musicisti, tra i 18 e i 29 anni, hanno vinto le borse di perfezionamento in Italia e all'estero messe a disposizione dalla Fondazione Crt. Amsterdam, Oslo, Düsseldorf, Basilea, Berna, Lugano e persino il Texas sono solo alcune delle destinazioni scelte dai vincitori, selezionati tra tutti i diplomati (solisti o formazioni cameristiche) negli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale in Piemonte e Valle d'Aosta e tra i diplomati in violino di tutta Italia.

Valentina Simone, nata a Novara, 20 anni, si è aggiudicata la borsa di studio più importante da 12 mila euro. Pari merito, tra i violinisti, Veronica Giannotti, 23 anni, di Alzano Lombardo (Bergamo) e Ferdinando Trematore, 24 anni di Torremaggiore (Foggia), assegnatari di una borsa da 4mila euro ciascuno: entrambi avranno la straordinaria opportunità di suonare un violino di alta liuteria offerto dalla Fondazione "Pro Canale" di Milano.

"Le borse di perfezionamento messe a disposizione dalla Fondazione Crt favoriscono il decollo della carriera artistica e l'ingresso nel circuito professionistico di giovani musicisti, tramite l'offerta di un programma di mobilità internazionale di alto livello che valorizza il capitale umano" ha detto il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia.

"Sostenere i giovani più meritevoli è un impegno concreto per Fondazione Crt, che da anni investe con successo sui talenti in tutti i campi. Dare alle giovani eccellenze musicali del territorio reali opportunità di crescita professionale e personale, anche attraverso l'apertura alle migliori esperienze di studio e lavoro in Europa e nel mondo significa soprattutto credere e investire nel futuro del nostro Paese" ha aggiunto il segretario generale Massimo Lapucci.