Acqua, Cia: importante dialogo tra ricerca e imprese agricole

Roma, 22 mar. - Recuperare subito risorse idriche riattivando i piccoli impianti collinari che negli anni `60 vennero costruiti in tutta l`Italia Centrale. Nella sola Toscana c`erano più di 2 mila laghetti. Oggi la quasi totalità di questi invasi è stata abbandonata. Ma questo non può sorprenderci: in Italia hanno chiuso l`attività centinaia di migliaia di aziende, sono stati dismessi milioni di ettari di terreno e si è persa del tutto la zootecnia collinare e pedemontana, specie nell`Appennino. La riduzione dell`attività agricola ha acuito la fragilità e la vulnerabilità dei nostri territori, oggi ulteriormente aggravati dal cambiamento climatico. Questa la riflessione di Cia-Agricoltori italiani illustrata all`Accademia dei Georgofili e diffusa in occasione della Giornata mondiale dell`Acqua.

La buona agricoltura - spiega la Cia - non solo produce beni alimentari di qualità, ma costruisce e conserva il paesaggio, fornisce indispensabili servizi eco-sistemici, salvaguarda il capitale naturale e contribuisce a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Ma la buona agricoltura ha necessità di acqua. Dobbiamo potenziare la superficie servita dalle reti collettive nel Paese, e, contemporaneamente, aumentare le aree coperte con piccoli invasi aziendali e interaziendali e riuscire a fornire acqua a tutti gli agricoltori. Sicuramente va ridotto il ricorso all`attingimento di acque profonde, che impoverisce la falda, peggiora la struttura del suolo e sulla costa favorisce la risalita del cuneo salino. L`altra possibilità per irrigare, seppure scarsamente utilizzata in Italia, è usando le acque reflue depurate. In casi specifici, come ad esempio nell`irrigazione di soccorso e con le giuste cautele (affinamento successivo), quest`acqua può divenire una risorsa importante soprattutto in alcune Regioni. (Segue)