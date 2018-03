Tribunale europeo: aprire al pubblico procedura legislativa Ue

Bruxelles, 22 mar. - Il Tribunale di primo grado dell'Ue ha annullato, con una sentenza a sorpresa oggi a Lussemburgo, la decisione con la quale il Parlamento europeo aveva parzialmente respinto, nel 2015, una domanda di accesso ai documenti relativi al "triologo" (il processo negoziale a tre fra lo stesso Parlamento, il Consiglio Ue e la Commissione europea) riguardante alcune decisioni co-legislative comunitarie sui diritti dei cittadini. La sentenza - che è appellabile presso l'istanza superiore, la Corte europea di Giustizia - costituisce un importante precedente a favore del rafforzamento della trasparenza del processo decisionale nella legislazione dell'Ue.

La domanda di divulgazione dei documenti era stata avanzata da Emilio De Capitani, ex funzionario dello stesso Parlamento europeo, in cui è stato a lungo segretario della commissione Libertà pubbliche, e riguardava sette tabelle a quattro colonne redatte nell'ambito di triloghi. La prima contiene il testo della proposta legislativa della Commissione, la seconda la posizione del Parlamento europeo con le sue proposte di emendamenti, la terza la posizione del Consiglio Ue e la quarta il testo di compromesso provvisorio o la posizione preliminare della presidenza semestrale di turno del Consiglio in rapporto agli emendamenti proposti dal Parlamento.

L'8 luglio 2015, il Parlamento aveva dato accesso integrale solo a cinque tabelle, limitando alle prime tre colonne la divulgazione delle altre due tabelle. Il Parlamento ha ritenuto che la quarta colonna contenesse testi di compromesso provvisori, la cui divulgazione avrebbe pregiudicato in modo reale, specifico e grave il processo decisionale.

De Capitani ha fatto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Ue contro la decisione del Parlamento, che nel frattempo ha dato accesso nel 2016 a tutti i documenti richiesti, dal momento che la procedura legislativa si era effettivamente conclusa.

Con la sentenza di oggi, il Tribunale rileva che, anche dopo la messa a disposizione del pubblico di tutti i documenti, De Capitani non ha perso il suo interesse ad agire, poiché l'illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso specifico. Inoltre, il Tribunale ha concluso che nessuna presunzione generale di non divulgazione può essere ammessa con riferimento alla natura della procedura legislativa, sottolineando che i principi di pubblicità e di trasparenza sono inerenti alle procedure legislative dell'Unione.

La divulgazionee di questi documenti dev'essere possibile, a seguito di una domanda precisa presentata sulla base del regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a meno che l'istituzione interessata non dimostri che l'accesso integrale a quesgli specifici documenti sia tale da arrecare concreto ed effettivo pregiudizio, in modo ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico, al suo processo decisionale, conclude il Tribunale Ue.