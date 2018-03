Usa: Biden e Trump fanno 'a pugni' a distanza per le donne

New York, 22 mar. - Joe Biden ha dichiarato che, a scuola, avrebbe "gonfiato di botte" Donald Trump per i suoi commenti sessisti sulle donne. Naturalmente, il presidente degli Stati Uniti ha risposto duramente all'ex vicepresidente su Twitter: "Joe Biden il Pazzo sta cercando di agire come un duro. In realtà è debole, mentalmente e fisicamente, ma mi minaccia fisicamente, per la seconda volta. Non mi conosce, ma andrebbe giù velocemente e pesantemente, piangendo per sempre. Non minacciare la gente, Joe!".

Biden aveva parlato a una manifestazione all'Università di Miami contro le aggressioni sessuali, citando i commenti volgari che l'attuale presidente fece nel 2005, nel backstage di un programma televisivo: "Quando sei famoso [le donne] te lo lasciano fare. Puoi fare quello che vuoi, anche afferrarle" dalle parti intime senza il loro permesso.

"Se fossimo stati alle superiori, lo avrei portato nello spogliatoio della palestra e lo avrei gonfiato di botte. Sono stato in molti spogliatoi nella mia vita, sono davvero un buon atleta. Quelli che parlavano così erano di solito i più brutti e grassi S.O.B. (figli di buona donna, ndr)" ha detto Biden.