Roma, 22 mar. - "Sulle presidenze di Camera e Senato se c'è la possibilità di un confronto aperto tra tutte le forze politiche noi ci siamo. Bisogna però ripartire da capo e bisogna dare a tutti modo di esprimere delle proposte nel segno dei principi fondamentali di garanzia e di massima rappresentanza. Non ci vengano a proporre soluzioni a scatola chiusa perchè noi non le accettiamo". Così il Segretario reggente Maurizio Martina in un'intervista al Tg2.